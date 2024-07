Rywal Trumpa i Bidena ucina spekulacje. "Nie wycofuję się z wyścigu"

"Nie wycofuję się z wyścigu" - zadeklarował Robert F. Kennedy Jr. po tym, jak pojawiły się spekulacje, że Donald Trump podczas ich poniedziałkowego spotkania chciał przekonać rywala, by poparł go w wyborach prezydenckich. Zarówno były jak i obecny prezydent USA zgodzili się co do konieczności wzmocnienia ochrony Kennedy'ego podczas kampanii.