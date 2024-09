Wybory prezydenckie w USA 2024. Putin "poparł" Harris. Donald Trump odpowiada

Podczas czwartkowego wystąpienia na wiecu Donald Trump w złośliwy sposób odniósł się do słów prezydenta Rosji. - Władimir Putin poparł Kamalę, a ja nie wiedziałem co zrobić - miałem do niego zadzwonić i powiedzieć: "Dziękuję bardzo. Doceniam". Ale on poparł Kamalę - mówił kandydat Partii Republikańskiej w walce o Biały Dom.