Przełomowa decyzja Bidena. Są pierwsze reakcje z Polski

Do wpisu Biden zamieścił obszerne oświadczenie. Stwierdził w nim, że przez trzy i pół roku poczynili wielki progres w Ameryce. Podkreślił, że skupi się na wypełnianiu swoich obowiązków jako prezydent do końca kadencji. Zapowiedział też, że w nadchodzącym tygodniu zwróci się do narodu odnośnie swojej decyzji o rezygnacji.

Reklama