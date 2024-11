Przed siedzibą władz Republiki Serbskiej w Banja Luce zebrała się liczna grupa mieszkańców, którzy świętowali zwycięstwo Trumpa . Dodik przemawiał do tłumu, mając na sobie słynną czapkę "Make America Great Again".

Wybory w USA. Donald Trump wygrał, Republika Serbii świętuje

- Uważam, że zwycięstwo Trumpa oznacza, że jako Republika Serbska będziemy mieć większą szansę na dotarcie do ośrodków decyzyjnych, by realizować nasze interesy - powiedział prezydent. Dodał, że "to także zwycięstwo Republiki Serbskiej".