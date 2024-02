Agencja Associated Press ogłosiła zwycięzców wyścigów tuż po zamknięciu lokali do głosowania i spłynięciu pierwszych głosów. Zarówno Donald Trump , jak i Joe Biden byli murowanymi faworytami w Michigan , stanie znanym przede wszystkim z przemysłu motoryzacyjnego.

Prawybory w USA. Społeczność muzułmańska stroniła od głosowania

Po podliczeniu ok. 20 proc. głosów, wynik prezydenta Bidena oscyluje wokół 80 proc., podczas gdy jego rywale, kongresmen z Minnesoty Dean Phillips i autorka ezoterycznych poradników samopomocowych Marianne Williamson zdobyli niecałe 3 proc. Niemal 15 proc. wyborców nie wskazało jednak na żadnego kandydata. To wynik kampanii działaczy społeczności muzułmańskiej i arabskiej - Michigan to największe w USA skupisko tych diaspor - które zachęcały do niegłosowania na Bidena w związku z jego podejściem do wojny w Strefie Gazy.