Kamala Harris i Joe Biden w przyszłym tygodniu wyruszą we wspólną podróż w kampanii wyborczej. Urzędujący prezydent i wiceprezydentka udadzą się do stanu Maryland, aby "rozmawiać o rosnących kosztach życia Amerykanów". Jest to pierwsza taka decyzja po wycofaniu się z wyścigu o Biały Dom Bidena. Obecna wiceprezydent jest prawie pewną nominatką Partii Demokratycznej.