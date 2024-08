- Zapamiętajcie moje słowa, jeśli on wygra te wybory, zobaczycie, co się wydarzy - mówił Biden o Trumpie.

W wywiadzie dla telewizji CBS News wielokrotnie odnosił się do byłego prezydenta USA. - On jest prawdziwym zagrożeniem dla amerykańskiego bezpieczeństwa , a jesteśmy w punkcie zwrotnym dla historii świata i demokracja jest tu kluczem - ostrzegł Biden.

Pierwszy taki wywiad Joe Bidena. Wrócił do debaty z Donaldem Trumpem

- Dla mnie kluczową kwestią jest, i to nie jest żart, podtrzymanie demokracji. Mam obowiązek wobec kraju, by robić to, co jest najważniejsze, a najważniejszym jest to, że musimy, musimy pokonać Trumpa - zaznaczył.