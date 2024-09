Po debacie prezydenckiej w USA w szeregach republikanów pojawiają się głosy niezadowolenia. - Kamala Harris go zmiażdżyła - wskazują stratedzy ze sztabu Donalda Trumpa. Niektórzy z nich uważają, że występ ich kandydata to "porażka i stracona szansa" - zauważa "Politico". Wiceprezydent była ich zdaniem opanowana, podczas gdy Trump tracił wątek i zapominał o najważniejszych rzeczach, które ma do przekazania swoim wyborcom.