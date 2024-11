W historii amerykańskiej polityki nie było bardziej wyrównanej walki o prezydenturę - podał w poniedziałek "New York Times". W siedmiu stanach wahających się różnica między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem wynosi nie więcej niż 1 pkt proc, a do wyborów został jeden dzień. Co więcej, nadal nie wiadomo, która z partii zyska większość w Kongresie, a ewentualna kohabitacja utrudniłaby sprawowanie władzy nowemu przywódcy.