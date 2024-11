Z oświadczenia Kremla wynika, że rosyjskie władze dopuszczają możliwość kontaktu z Donaldem Trumpem, jeszcze zanim oficjalnie przejmie on władzę w Białym Domu.

W czwartek Kreml oświadczył, że nie wyklucza możliwości, że dojdzie do jakiejś formy kontaktu między prezydentem Rosji Władimirem Putinem a prezydentem USA Donaldem Trumpem jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na prezydenta Stanów Zjednoczonych - podał Reuters, powołując się na agencję Interfax.

Na razie Putin nie skomentował zwycięstwa Trumpa w wyborach. Jednak agencja donosi, że ma on zabrać głos i odpowiedzieć na kilka pytań podczas czwartkowej konferencji.

Donald Trump wygrał wybory w USA. "Potajemne gratulacje" z Rosji

W środę ukraińska agencja Unian powołała się na doniesienia rosyjskich kanałów w mediach społecznościowych, które miały mieć dostęp do źródeł na Kremlu i w parlamencie. Podała, że elita rosyjskiej władzy m.in. - Władimir Putin , wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oraz kierujący pracami Dumy Wiaczesław Wołodin - mieli w tajemnicy skontaktować się z Donaldem Trumpem i pogratulować mu zwycięstwa .

Wyniki wyborów w USA. Donald Trump wygrał, Rosjanie reagują

"Kamala jest skończona. Niech dalej zaraźliwie chichocze. Cele specjalnej operacji wojskowej ( wojny w Ukrainie - red.) pozostają niezmienione i zostaną osiągnięte" - oznajmił po wstępnych wynikach wyborów. Następnie odniósł się bezpośrednio do 47. prezydenta USA.

"Trump, jako biznesmen do szpiku kości, ma śmiertelną awersję do wydawania pieniędzy na różnych sługusów i akolitów - na kretyńskich sojuszników, na złe projekty charytatywne i na żarłoczne organizacje międzynarodowe" - ocenił Miedwiediew i wskazał, że jest to przydatna cecha dla Rosji.