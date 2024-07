Mężczyzna miał tłumaczyć funkcjonariuszom, że martwi się o swojego syna, który nieoczekiwanie zniknął bez powiadomienia o tym swoich rodziców . Nie wiadomo, kiedy konkretnie wykonano telefon, ale na pewno stało się to przed tym, jak 20-latek oddał strzały w kierunku kandydata na prezydenta USA.

To kolejne z doniesień na temat sygnałów ostrzegawczych, jakie służby miały otrzymać przed tym, jak o mały włos nie doszło do tragedii podczas wiecu w Butler Township.

Zamach na Donalda Trumpa. Sygnały ostrzegawcze przed atakiem

Według informacji amerykańskich mediów Crooks miał napisać na popularnej platformie gier Steam: "13 lipca będzie dniem mojej premiery, obserwujcie, jak to się rozwinie" .

Z doniesień przekazanych przez republikańskich polityków, którzy wzięli udział w zorganizowanym w środę zamkniętym spotkaniu ze służbami bezpieczeństwa, wynika, że Crooks został uznany za podejrzanego już na godzinę przed tym, jak oddał strzały w kierunku Trumpa . Służby miały stracić go jednak z oczu, gdy "zniknął w tłumie".

Senator stanu Wyoming John Barrasso przekazał w rozmowie z Fox News, że podejrzenia służb miało wzbudzić wyposażenie, jakie miał przy sobie Crooks: plecak i dalmierz (przyrząd do mierzenia odległości). Według informacji przekazanych CBS przez jednego z funkcjonariuszy służb, snajper z lokalnej grupy taktycznej wykonał zdjęcie 20-latka używającego dalmierza i zgłosił ten fakt stanowisku dowodzenia.

Zarządca Butler Township zdradził, że na chwilę przed atakiem lokalny policjant, który wszedł na dach, stanął twarzą w twarz z napastnikiem. Crooks skierował broń w jego stronę, a bezbronny funkcjonariusz rzucił się na ziemię . Chwilę później zamachowiec zaczął strzelać do Trumpa.

Śledztwo ws. zamachu na Trumpa. Sprawca planował serię ataków?

Zagadką pozostaje wciąż w jaki sposób zamachowiec zdołał przemknąć się przez tłum z karabinem półautomatycznym typu AR, będąc niezauważonym. Jedna z teorii głosi, że zdołał ukryć go wcześniej obok klimatyzatora. Inna, że w jakiś sposób udało mu się spakować go do plecaka.