Ujawnienie dokumentów, zdaniem Trumpa, to nic innego jak "ingerencja w wybory", które odbędą się w USA już 5 listopada. Podczas wystąpienia w podcaście prawicowego dziennikarza kandydat republikanów ocenił, że "to straszna rzecz, co się dzieje", a sędzia prowadząca sprawę jest "najgorszą osobą". O Smisie natomiast powiedział, że to "chory szczeniak".