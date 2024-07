Za najmocniejsze strony Harris i Trumpa ankietowani uznali ich inteligencję i odpowiedni temperament do sprawowania funkcji prezydenta, przy czym Harris jest uznawana za nieco inteligentniejszą - tę jej cechę doceniło 66 proc. respondentów w porównaniu do 59 proc. w przypadku Trumpa. Sondaż został przeprowadzony w dniach 22-24 lipca na próbie 1142 osób.

Wybory w USA. Harris chce debaty z Trumpem. Republikanin stawia warunki

W czwartek Harris ogłosiła, że jest gotowa na debatę telewizyjną z Trumpem . Skrytykowała go za próby wycofania się z wcześniejszych ustaleń dotyczących przeprowadzenia takiego spotkania na antenie ABC News 10 września. Wtedy to miało dojść do drugiego pojedynku między republikaninem a jeszcze Bidenem - gdy uzgadniano debatę, nie było wiadomo, iż prezydent wycofa się z kampanii.

Wcześniej, we wtorek, Trump powiedział dziennikarzom, że przystąpi do debaty z wiceprezydentką i jest skłonny wziąć udział w więcej niż jednym takim pojedynku. Ocenił, że Harris będzie mu łatwiej pokonać niż Bidena. Domaga się on jednak przeniesienia debaty do popierającej republikanów telewizji Fox News.