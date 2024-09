Wcześniejsze badania sugerowały, że Kamala Harris wygrała debatę prezydencką z Donaldem Trumpem , organizowaną przez ABC News. Jednak według najnowszego sondażu "New York Times", "The Philadelphia Inquirer" i Siena College kandydaci mają takie samo poparcie .

Wybory USA 2024. Kluczowe stany i przewaga Harris w Pensylwanii

Pensylwania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Karolina Północna i Wisconsin to siedem tzw. swing states - stanów wahających się, w których żaden z kandydatów nie może być pewien zwycięstwa. To głosy elektorskie z tych stanów de facto decydują o wyniku wyborów .

Sondaż w Pensylwanii wskazuje na przewagę Harris z wynikiem 50 do 46 proc. poparcia. Według badania "Washington Post", przeprowadzonego między 12 i 16 września, przewaga Harris to 48 do 47.