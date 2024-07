W przekazanym portalowi krótkim nagraniu widać Donalda Trumpa siedzącego w wózku golfowym, pytającego ludzi w jego otoczeniu o jego występ w ubiegłotygodniowej debacie.

Usłyszawszy w odpowiedzi, że wypadł "wspaniale", kandydat republikanów nazwał prezydenta Joe Bidena "starym, zepsutym workiem g..." i dodał, że go wyeliminował z wyścigu o prezydenturę.

Wybory w USA. Donald Trump ostro skrytykował Joe Bidena

- On właśnie się wycofał (...) To oznacza, że mamy Kamalę Harris. Myślę, że ona będzie lepsza - powiedział Trump, odnosząc się prawdopodobnie do środowych doniesień "NYT" - zdementowanych przez Biały Dom - że Biden rozważa wycofanie swojej kandydatury. Reklama

Konkurent głowy państwa Stanów Zjednoczonych dodał, że wiceprezydent Harris jest "taka k... słaba" i "żałosna".

- Wyobrażacie sobie tego gościa (Joe Bidena - red.) mającego do czynienia z Putinem? I prezydentem Chin, który jest zaciekłą osobą? To zaciekły facet, bardzo twardy gość - ciągnął były gospodarz Białego Domu.

Donald Trump nagrany z ukrytej kamery. Sztab Joe Bidena odpowiada

Okoliczności nagrania filmu nie są jasne. Portal podaje tylko, że otrzymał je od swojego źródła.

Sztab Donalda Trumpa nie odniósł się bezpośrednio do taśmy, odsyłając jedynie do wcześniejszego oświadczenia, w którym zarzucił demokratom ukrywanie stanu zdrowia Joe Bidena. Na publikację zareagował z kolei sztab obecnego prezydenta.

"Nie, Donald. To, co jest słabe, to odbieranie kobietom praw, to, co jest słabe, to przegranie wyborów i zachęcanie brutalnego tłumu do ataku na Kapitol" - napisano w oświadczeniu, dodając serię innych zarzutów wobec Trumpa.

Joe Biden zrezygnuje ze startu w wyborach? Biały Dom dementuje

Mimo słów kandydata republikanów i nawoływań coraz większej liczby demokratów prezydent Joe Biden dotąd konsekwentnie zapewnia, że pozostanie w wyścigu o prezydenturę "do samego końca" i że "nikt go nie wypchnie". Reklama

W środę "New York Times" napisał - powołując się na "kluczowego sojusznika" Bidena - że prezydent powiedział mu, iż może nie uratować swojej kandydatury, jeśli nie zdoła uspokoić wyborców co do swoich zdolności do pełnienia funkcji.

Biały Dom zdecydowanie zaprzeczył tym doniesieniom.

