Wybory prezydenckie w USA 2024. Sondaż: Niepewne pozycje Harris i Trumpa

CNN podkreśla, że w każdym z przywołanych obszarów średnio 15 proc. osób uprawnionych do głosowania nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji co do tego, czyje nazwisko zaznaczą na karcie. To może sugerować, że wraz z dobieganiem kampanii do końca oraz wzrostem zainteresowania nią, wielu wyborców może zmienić swoje dotychczasowe poglądy.