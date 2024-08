Donald Trump , który jeszcze w poniedziałek sugerował, że może nie wystąpić w debacie w telewizji ABC , we wtorek ogłosił na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social, że uzgodnił z "towarzyszką Kamalą" warunki przedwyborczego pojedynku.

"Doszliśmy do porozumienia z radykalnie lewicowymi Demokratami na temat debaty z towarzyszką Kamalą Harris. Zostanie ona wyemitowana na żywo w ABC FAKE NEWS, zdecydowanie najpaskudniejszej i najbardziej nieuczciwej stacji w branży" - napisał Trump. Dodał przy tym, że debata odbędzie się według tych samych reguł, co czerwcowy pojedynek Biden-Trump w CNN, co sugeruje, że mikrofony kandydatów nie będą domyślnie włączone, a kandydaci nie będą mogli mieć ze sobą notatek i rekwizytów.