W liście, do którego dotarła amerykańska stacja, mowa o wizycie prezydenta Ukrainy z 22 września. To właśnie wtedy Wołodymyr Zełenski odwiedził fabrykę amunicji w Pensylwanii - kluczowym stanie, który przed wyborami w USA określa się jako swoiste "pole bitwy". Jak przypomina The Kyiv Independent, ukraińskiego przywódcę witał tam członek Izby Reprezentantów z partii demokratycznej Matt Cartwright.