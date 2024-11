Wyniki wyborów w USA. Amerykanie szukają miejsc do przeprowadzki

USA. Gwałtowny skok. Amerykanie chcą uciec do Kanady

Według danych wyszukiwarki Google w środę, gdy wiele osób znalazło w czytanych rano wiadomościach informację, że Trump będzie znów prezydentem USA, nastąpił gwałtowny skok wyszukiwania "move to Canada"(przenieść się do Kanady) oraz "immigrate to Canada" (imigrować do Kanady). Wzrost popularności takich wyszukiwań przekroczył 5 tys. proc.