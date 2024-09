Wybory w USA 2024. Donald Trump się chwali

- To była chyba najlepsza debata w moim wykonaniu w jakiej kiedykolwiek uczestniczyłem - stwierdził Donald Trump, gdy pojawił się w centrum prasowym. Oświadczył również, że propozycja Harris, aby przeprowadzić drugą debatę, go nie dziwi. - Ona przegrała z kretesem i dlatego chce się znowu spotkać, ale znowu przegra - oznajmił były prezydent. Jednak nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście jest gotowy na kolejne starcie.

Donald Trump jasno dał do zrozumienia, że prowadzący stali po stronie kandydatki Partii Demokratycznej . Jego zdaniem był to pojedynek troje na jednego .

Jeden z jego bliskich współpracowników - kongresmen z Florydy Matt Gaetz, który był w grupie przygotowujących byłego prezydenta do debaty, nie ma wątpliwości, że debata w wykonaniu Trumpa to sukces. Stwierdził, że były prezydent prowadził ją do tematów niewygodnych dla demokratów, czyli do nielegalnej imigracji, inflacji i chaosu na świecie.