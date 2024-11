Wybory w USA. Marija Zacharowa diagnozuje problem amerykańskiego społeczeństwa

W komentarzu udzielonym kremlowskim mediom państwowym, rzeczniczka rosyjskiego MSZ sugerowała, że amerykańskie społeczeństwo od kilku lat ma problem z pogodzeniem się z określonym wynikiem demokratycznych wyborów . Wskazywała na rozruchy i zamieszki, do jakich dochodziło w latach ubiegłych, tuż po ogłoszeniu rezultatu głosowania.

- Jak to przezwyciężyć? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nawet w Stanach nikt nie wie i tego nie rozumie, bo jest to sytuacja bez precedensu - oceniła Marija Zacharowa .

Wybory prezydenckie w USA. Stany Zjednoczone gotowe na potencjalne zamieszki?

Choć wypowiedź rzeczniczki rosyjskiego MSZ jest nieco udramatyzowana i przesadzona, nie da się ukryć, że w przeciągu ostatnich lat Stany Zjednoczone dotkliwie przekonały się o tym, jak druzgocące skutki przynieść może frustracja zawiedzionych wyborców. Warto przytoczyć choćby wydarzenia z 6 stycznia 2021 r., gdy tysiące zwolenników Donalda Trumpa wtargnęło do Kapitolu, by nie dopuścić do zatwierdzenia wyborczego zwycięstwa Joe Bidena. W wyniku incydentu śmierć poniosło pięć osób.