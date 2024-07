Kontrofensywa Joe Bidena. Wiadomo, co planuje

Jak pisze w poniedziałek portal Axios, Joe Biden wyraża "zero zainteresowania" wycofaniem swojej kandydatury i zamiast tego on i jego współpracownicy są zaangażowani w "potężną polityczną, PR-ową i osobistą" kampanię, by uciszyć wezwania do ustąpienia i rozwiać wątpliwości co do jego zdolności, jakie powstały po debacie.