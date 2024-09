Swoją decyzję Donald Trump ogłosił w czwartek we wpisie na własnym portalu społecznościowym TRUTH Social.

"Kiedy bokser przegrywa walkę, pierwsze słowa, które wypowiada to: 'chcę rewanżu!'. Sondaże wyraźnie pokazują, że wygrałem debatę z towarzyszką Kamalą Harris , radykalnie lewicową kandydatką Demokratów, a ona natychmiast wezwała do drugiej debaty" - napisał kandydat Republikanów.

"Kamala powinna skupić się na tym, co powinna była zrobić przez okres ostatnich prawie czterech lat. Nie będzie trzeciej debaty!" - dodał.

Wybory w USA 2024. Debata Trump-Harris. Amerykanie ocenili

Jak podał w czwartek portal The Hill, Republikanie w Kongresie namawiali swojego kandydata, by zgodził się na kolejne debaty, argumentując, że byłaby to dla niego szansa na lepsze wyrażenie swoich poglądów, m.in. na imigrację.