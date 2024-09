Wybory w USA. Polityka migracyjna w centrum kampanii

Według Biura Spisu Ludności (Census) rosnaca imigracja z krajów Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Azji do Stanów Zjednoczonych wywołuje zaniepokojenie Amerykanów ze wzglęgu na skutki dla gospodarki, polityki socjalnej i opieki społecznej, kultury, oraz rosnące wskaźniki przestępczości. Odsetek mieszkańców USA urodzonych za granicą wzrósł od 2010 do 2023 roku o prawie jedną piątą do 47,8 miliona- informuje Census.