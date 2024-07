- Donaldzie, jeśli masz coś do powiedzenia, powiedz mi to prosto w twarz - powiedziała Kamala Harris, odnosząc się do swojego konkurenta w wyścigu o Biały Dom. Tymi słowami demokratka wezwała Donalda Trumpa do debaty, ponieważ w ostatnich dniach republikanin zaczął kluczyć w sprawie bezpośredniego starcia przed kamerami.