"Amerykanie mają nareszcie do czynienia z prawdziwym wyścigiem, i to dobra zmiana" - ocenił "The Economist" niemal tydzień po tym, jak Joe Biden zrezygnował z reelekcji a do gry na jego miejsce stara się wejść Kamala Harris. Brytyjski tygodnik uważa, że demokratka może wygrać polityczne starcie z Donaldem Trumpem. W publikacji wyliczono, na co była prokurator generalna Kalifornii powinna zwrócić uwagę i jaką strategię obrać.