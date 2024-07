Wiceprezydent Kamala Harris walczy o nominację Partii Demokratycznej w nadchodzących wyborach prezydenckich - to pokłosie ostatniej nagłe decyzji Joe Bidena o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję. Źródła zbliżone do kampanii 59-latki przekazały Associated Press, że polityczka zdobyła zaufanie 2214 delegatów, czyli znacznie więcej niż zwykła większość potrzebna do zapewnienia nominacji w pierwszej turze.

