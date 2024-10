Głośno o Polsce w Stanach Zjednoczonych. "Aż tak jeszcze nie było"

Wybory w USA. Paweł Kowal: O losach bezpieczeństwa świata zdecyduje kilka hrabstw

Zgodził się z tezą, że " o losach bezpieczeństwa świata zdecyduje kilka hrabstw w Pensylwanii ", co - w uproszczeniu - wynika z systemu wyborczego w Stanach Zjednoczonych . - Republikanie niejeden raz wygrali wybory, ponieważ mieli więcej głosów elektorskich . To tylko ciekawostka, że ktoś ma więcej głosów pojedynczych (od obywateli - red.) - zauważył.

J.D. Vance zagrożeniem? "To, co mówi, jest niebezpieczne dla polskiej racji stanu"

- To, co mówi J.D. Vance, uważam to za niebezpieczne dla polskiej racji stanu. Ale więcej nie da się powiedzieć, bo faktycznie będzie wiceprezydentem, jak Trump wygra. I my i tak będziemy z nim prowadzić politykę. Nie ma co atakować, wariować, świrować - ocenił pełnomocnik rządu.