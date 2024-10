Reuters wskazuje, że rozdawanie pieniędzy to najnowszy przykład wykorzystania przez Muska bogactwa do wywarcia wpływu na zacięty wyścig prezydencki między Donaldem Trumpem a jego rywalką Kamalą Harris .

Wybory USA 2024. Elon Musk rozdaje pieniądze zwolennikom Trumpa

Wydarzenie w Harrisburgu było trzecią w ciągu ostatnich dni imprezą w Pensylwanii , podczas której Musk zachęcał do wcześniejszego oddania głosu i namawiania do tego swoich bliskich i znajomych.

Miliarder stwierdził również, że dwie próby zamachu na Trumpa dowodzą, że burzy on porządek i wywraca status quo w sposób, w jaki Harris tego nie zrobi . Jak ocenił, to dlatego właśnie nikt nie próbuje zabić Harris.

Wybory USA 2024. Milion dolarów za podpisanie petycji. Musk ogłasza

Petycja, do której podpisania namawia miliarder odnosi się do wolności słowa i prawa do noszenia broni."Pierwsza i druga poprawka gwarantują wolność słowa i prawo do noszenia broni. Składając podpis poniżej, ślubuję poparcie dla pierwszej i drugiej poprawki" - brzmi deklaracja.