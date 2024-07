Szefowa Secret Service Kimberly Cheatle podała się do dymisji. To pokłosie oskarżeń, które popłynęły w stronę służb po próbie zamachu na Donalda Trumpa. Chodzi m.in. o nieadekwatną ochronę byłego prezydenta USA podczas wiecu w Pensylwanii. Do doniesień odniósł się Joe Biden, który przekazał, że wkrótce mianuje następcę Cheatle.