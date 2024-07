- Wiedziałem, że świat patrzy. Wiedziałem, że historia to oceni i musiałem dać im (zgromadzonym na wiecu - red.) znać, że wszystko z nami w porządku - powiedział w wywiadzie po próbie zamachu Donald Trump. Były prezydent USA wskazał również, co ocaliło go przed śmiercią. Jak sam stwierdził, odwrócił się od tłumu, co rzadko robi. Ponadto Trump wspomniał, że zmienił treść swojego kolejnego przemówienia.