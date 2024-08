Donald Trump oskarża Marka Zuckerberga: Knuł spisek przeciwko prezydentowi

Pod fotografią Trump pisze, że Zuckerberg "przychodził do Gabinetu Owalnego, by go zobaczyć". "Zabierał swoją bardzo miłą żonę, był miły jak tylko to możliwe, jednocześnie knując (...) spisek przeciwko prezydentowi" - dodaje polityk, odnosząc się do 420 mln dolarów, które szef Mety i jego żona Priscilla Chan mieli przekazać podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku w celu sfinansowania infrastruktury wyborczej.