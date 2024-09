Debata elektryzowała miliony Amerykanów. Padł rekord

Jak podała telewizja, która organizowała debatę, widowisko obejrzało 67,1 mln widzów w USA . To znacznie więcej niż liczba oglądających czerwcową debatę Trumpa i Bidena w CNN, którą obejrzało nieco ponad 51 mln.

Według ABC jest to najlepszy wynik w historii stacji należącej do koncernu Disneya. Nie został jednak pobity rekord wszech czasów, który należy do pierwszego pojedynku Trumpa z Hillary Clinton w 2016 r., który oglądało 84 mln widzów.