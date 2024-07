Kandydat republikanów Donald Trump twierdzi, że uszedł z życiem tylko i wyłącznie "dzięki boskiej interwencji". To nie była jego jedyna wypowiedz dotycząca próby zamachu na jego życie. Trump też oświadczył, że "przyjął kulę za demokrację".

- Z całym szacunkiem dla byłego prezydenta Donalda Trumpa , nadal nie ma pewności czy to kula czy odłamek (telepromptera) trafiła jego ucho - powiedział w środę dyrektor FBI Christopher A. Wraya przewodniczącemu komisji sprawiedliwości w Izbie Reprezentantów, Republikaninowi z Ohio Jimowi Jordanowi.

Donald Trump: Nie było to szkło ani odłamek

"Nie ma co się dziwić, że kiedyś cenione FBI straciło zaufanie Amerykanów" - napisał w swoich mediach społecznościowych kandydat republikanów na prezydenta USA, który kategorycznie odrzuca jakąkolwiek inną interpretacje wydarzeń z 13 lipca, kiedy to Thomas Matthew Crooks próbował go zabić.