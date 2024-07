Co z Joe Bidenem? Demokraci dali znak w sprawie nominacji

Krajowy Komitet Demokratyczny (DNC) poinformował, że partia planuje formalnie nominować Joe Bidena jako swojego kandydata na prezydenta. Ma się to odbyć podczas wirtualnego głosowania na początku sierpnia. Choć wielu kongresmenów ma obawy co do jego reelekcji, Biden twardo stoi przy swoim i nie chce rezygnować z kandydatury.