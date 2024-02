Biden wyśmiewa Trumpa. "Pomylił imię własnej żony"

Wiek głównych kandydatów do objęcia sterów w Białym Domu wywołuje wielkie emocje. - Donald Trump jest tak samo stary jak ja. A nie pamięta imienia swojej własnej żony - zażartował Joe Biden w wieczornym programie Setha Meyersa. Nawiązał tym samym do słów byłego prezydenta, który o swojej żonie powiedział Mercedes zamiast Melania. Demokrata przekonywał, że w listopadzie wyborcy powinni nie tylko brać pod uwagę wiek kandydata, ale także to "jak stare są ich pomysły".