Na brytyjskim lotnisku Heathrow miało dojść do awantury między dwiema Amerykankami. Kobiety rzekomo zaczęły się kłócić, gdy jedna poprosiła drugą o zdjęcie czapki z napisem "Make America Great Again" - noszonej przez zwolenników Donalda Trumpa. Ostatecznie pasażerki nie zostały dopuszczone do lotu.