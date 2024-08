Na wiecu w Detroit Donald Trump nawiązał do toczącej się między Ukrainą i Rosją wojny.

Atak Ukrainy. Donald Trump krytykuje Kijów

Republikański kandydat w walce o Biały Dom zauważył, że na froncie doszło do "przełomu" . Zapewne miał na myśli ukraińską ofensywę na przygraniczne rosyjskie regiony. Najcięższe walki toczą się w obwodzie kurskim .

- Spójrzcie, co dzieje się w Ukrainie . W Rosji postępują naprzód - mówił o ruchach ukraińskiej armii.

Ukraina a wybory w USA. Donald Trump o końcu wojny

- Jeszcze zanim dotrę do Gabinetu Owalnego, wkrótce po wygraniu wyborów prezydenckich, rozstrzygnę straszliwą wojnę między Rosją a Ukrainą i zrobię to bardzo szybko - mówił do zgromadzonych w Detroit. W ten sposób republikanin powtórzył składane już wcześniej deklaracje.