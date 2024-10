- Musimy pamiętać, że "Washington Post" jest gazetą, która ma bardzo jasny profil ideowy. To gazeta liberalna, więc to poparcie byłoby prawdopodobnie dla Kamali Harris . Tak samo jak w poprzednich latach, kiedy poparcie grupy redakcyjnej zdobywali kandydaci liberalni - mówi Interii amerykanista Rafał Michalski .

- Naturalny wniosek, który przychodzi do głowy, to że Bezos chciałby uniknąć konfrontacji w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa. Tylko pytanie jakie ja mam, obserwując całą tę sytuację, to czy to cokolwiek by zmieniło - wskazuje nasz rozmówca.