Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym badaniu może liczyć na 33,9 proc. poparcia. To spadek o 0,7 pp. względem badania przeprowadzonego w dniach 5-7 października .

Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska z poparciem rzędu 27,0 proc. Oznacza to spadek o 0,9 pp .

Trzecia Droga w poprzednim badaniu IBRiS dla Telewizji Polsat otrzymała wynik 7,6 proc., czyli poniżej ośmioprocentowego progu przewidzianego dla koalicji wyborczych. W ostatnim przedwyborczym sondażu ugrupowanie to zanotowało wyraźny wzrost . Jego poparcie sięga bowiem 11,0 proc.

Wybory 2023: Ostatni sondaż IBRiS

Wybory 2023: Jaka może być frekwencja?

Niechętnych do głosowania jest 14,6 proc. badanych. "Zdecydowanie nie" odpowiedziało 19,1 proc. Niezdecydowanych co do pójścia na wybory jest 1,6 proc.