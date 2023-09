Wybory 2023. Najnowszy sondaż wskazuje upadek Konfederacji

Gdyby wybory do parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 31,6 procent głosów. Na tym jednak radość partii rządzącej się kończy.

Według najnowszego sondażu parlamentarnego tuż za Trzecią Drogą wynikiem 9,8 proc. próg wyborczy przekroczyłby komitet wyborczy Nowej Lewicy. Ostatnie miejsce "biorące" do Sejmu przypadłoby z kolei Konfederacji , która w nowym sondażu może liczyć na 9,3 proc. głosów .

Najnowszy sondaż parlamentarny. PiS wygrywa ale traci władzę

Przy takim rozłożeniu preferencji wyborców Koalicja Obywatelska dostałaby w przeliczeniu 153 mandaty. Razem z Trzecią Drogą (45 mandatów) i i Lewicą (42 mandaty), ugrupowania opozycyjne miałyby by do dyspozycji 240 mandatów, czyli o 5 więcej niż uzyskała partia rządząca w wyborach parlamentarnych do izby niższej cztery lata temu.