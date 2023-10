Badanie Ipsos dla OKO.press oraz radia TOK FM przeprowadzono w dniach 6-10 października. Sondażownia nie odnotowała wyraźnych zmian poparcia, chociaż na podium doszło do przetasowań. Lewica straciła trzecie miejsce kosztem Konfederacji .

To kolejne badanie, po sondażu IBRiS na zlecenie "Wydarzeń" Telewizji Polsat , w którym Trzecia Droga balansuje na granicy progu wyborczego dla koalicji, który wynosi 8 proc. We wspomnianym zestawieniu sojusz Polski 2050 i PSL uzyskał 7,7 proc. poparcia. Taki wynik oznaczałby niedostanie się do Sejmu.