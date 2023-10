Najnowszy sondaż ukazał się na 12 dni przed wyborami parlamentarnymi, które zaplanowane są na 15 października. W badaniu pracowni United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" respondentom zostało zadane pytanie: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu".

Zgodnie z jego wynikami do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań - PiS, KO, Trzecia Droga , Lewica oraz Konfederacja.

Wybory 2023. Najnowszy sondaż po Marszu Miliona Serc