"W sierpniu, w porównaniu z lipcem, wzrosły odsetki deklarujących zaufanie, a zmniejszyły się grupy deklarujących nieufność do wszystkich uwzględnionych w obu badaniach polityków Zjednoczonej Prawicy . Odwrotne zjawisko, czyli zwiększenie się grup badanych deklarujących nieufność przy jednoczesnym spadku odsetków deklarujących zaufanie, nastąpiło natomiast w przypadku polityków opozycyjnych, niezależnie od reprezentowanych przez nich opcji" - zauważył CBOS w komentarzu do najnowszego sondażu zaufania.

Sondaż CBOS. Podium bez polityków pozycji

W sierpniu - podobnie jak przed miesiącem - na czele rankingu zaufania do polityków jest prezydent Andrzej Duda . Zaufanie do niego wyraziło 54 proc. ankietowanych, zaś nieufność 35 proc. Odsetek wskazań zaufania wobec prezydenta w porównaniu z lipcem wzrósł o 8 pkt proc., zaś deklaracji nieufności spadł o 7 pkt proc.

Drugie miejsce w sondażu zajął premier Mateusz Morawiecki , któremu ufa 43 proc. badanych , zaś nieufność wobec niego wyraża 44 proc. W odniesieniu do szefa rządu CBOS odnotował jednak najbardziej znaczące pozytywne zmiany w społecznym odbiorze - wzrost deklaracji zaufania o 8 pkt proc. i spadek deklaracji nieufności o 9 pkt - w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca.

Najnowszy sondaż zaufania. Rafał Trzaskowski za podium

W odniesieniu do tych polityków odnotowano jednak odmienne tendencje w porównaniu z lipcowym badaniem. W przypadku Trzaskowskiego wskazania zaufania spadły o 7 pkt proc ., zaś nieufności wzrosły o 5 pkt proc. Natomiast w odniesieniu do Kaczyńskiego wskazania zaufania wzrosły o 7 pkt proc., zaś nieufności spadły o 9 pkt proc.

Sondaż zaufania CBOS. Donald Tusk z najgorszym wynikiem

W przypadku lidera PO Donalda Tuska zaufanie do niego wyraziło 27 proc. ankietowanych, a nieufność dwa razy więcej - 54 proc. W porównaniu z lipcem zaufanie do tego polityka spadło o 7 pkt proc. , a wskazania nieufności wzrosły o 2 pkt proc.