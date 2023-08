Politycy PSL i Polska 2050 przekazali, że posłanka PO Joanna Fabisiak nie będzie startować do Sejmu z listy Trzeciej Drogi. To o tyle zaskakujące, że posłanka Koalicji Obywatelskiej we wtorek zapewniała w Polsat News, że wystartuje do Sejmu z list Trzeciej Drogi z Warszawy.