Związkowcy z Turowa próbują zagłuszyć wiec D. Tuska. Ten zareagował

Lider Platformy Obywatelskiej kontynuuje wizytę na Dolnym Śląsku. W czwartek Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Jeleniej Góry. Po godz. 18 na pl. Ratuszowym odbył się wiec szefa PO.

Jak zapowiadano wcześniej, na spotkanie dotarli także związkowcy z kopalni Turów. Pracownicy kopalni skandowali, używali trąbek i bębnów.

Tusk w Jeleniej Górze. Na wiecu byli też związkowcy z kopalni Turów

Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność KWB Turów Marek Dołkowski powiedział, że na spotkanie Tuska z wyborcami przyjechali przedstawiciele wszystkich związków zawodowych z kopalni Turów w Bogatyni. - Chcemy przypomnieć, że na wokandzie cały czas jest sprawa Turowa i cały czas mamy w pamięci słowa Rafał Trzaskowskiego, że kopalnię trzeba zamknąć - mówił Dołkowski wskazując, że pracownicy kopalni chcą wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkich prób wstrzymania wydobycia i zamknięcia Turowa.

Reklama

Na jeleniogórskim rynku przed rozpoczęciem spotkania z wyborcami z Tuskiem pojawiła się duża grupa z kopalni Turów. Mieli ze sobą flagi związkowe. Idąc na rynek skandowali: "Turów zostaje" i "Ręce precz od Turowa". Na rynku słychać było także trąbki i bębny. Na transparentach związkowców widniały napisy: "Koalicja Obywatelska: Turów? Zamykamy!!!".

- Prawdziwa Solidarność nigdy nie jest z władzą i przeciwko ludziom. Prawdziwa Solidarność jest wtedy, gdy protestuje przeciwko złej władzy, złodziejstwu i kłamstwu - powiedział do związkowców w Jeleniej Górze Donald Tusk.

- Każdego dnia, każdej godziny, odkrywałem, że Dolny Śląsk to jest ziemia skarbów, skrywanych pod ziemią, jak i na ziemi - mówił szef PO. - Macie łzy w oczach, wiem to, gdy zastanawiacie się, jakby mógł wyglądać Dolny Śląsk, Polska, gdyby nie te osiem lat. Jakie rzeczy moglibyśmy zrobić np. nie płacąc tych idiotycznych kar za zaniechania rządu PiS-owskiego w sprawie kopalni w Turowie - dodał Tusk. Podkreślił, że "ten krótki, ale przykry incydent rządów PiS kończy się na naszych oczach".

Tusk: Powiedzcie im głośno: przeproście i spadajcie

Tusk ponownie zwrócił się do skandujących związkowców. - Ja się nie dziwię, ja też bym oszalał, gdybym trafił w miejsce, gdzie się słyszy prawdę i widzi normalnych ludzi - powiedział. - Chcę, żebyście zawieźli do siebie, a w sobotę przekazali Kaczyńskiemu i Morawieckiemu o nieszczęściu, jakie spotkało Bogatynię. To nieszczęście ma na imię PiS - dodał.

- Ta krótka, dramatyczna historia Bogatyni i Turowa jest metaforą tego, co dzieje się w Polsce od ośmiu lat - mówił Tusk. - Bogatynia i jej pracownicy to najdotkliwsze ofiary rządu PiS - dodał, podkreślając, że właśnie do Bogatyni kieruje słowa, bo tam odbędzie się sobotnia konwencja PiS. - Bogatynia nie zasłużyła na rządy łajdaków. Powiedzcie im głośno: przeproście i spadajcie - dodał.

Przewodniczący PO nawiązał również do sprawy relokacji migrantów. - PiS ściągnął do Polski 50 razy więcej migrantów niż my podczas naszych rządów. To jest istota rządów PiS - brak kontroli na granicy, korupcja, a potem napuszczanie ludzi jednych na drugich. Oskarżam was o załamanie polityki migracyjnej w Polsce - powiedział Tusk.

Do przebiegu spotkania z Tuskiem i zachowania związków nawiązał we wpisie na Twitterze przewodniczący klubu KO Borys Budka. "PiS-owskie bojówki nie potrafią nawet hymnu uszanować. Brawo wicepremierze Kaczyński" - napisał Budka.