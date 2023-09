"Dwa konkrety, kamień i cegła, wpadły minionej nocy przez szybę do biura poselskiego ministra Mariusza Błaszczaka" - przekazał radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Łukasz Kudlicki i zasugerował, że za atakiem stoi opozycja. Wtórował mu rzecznik PiS Rafał Bochenek. - Ludzie już nie wytrzymują tego ciśnienia, agresji i podgrzewanej atmosfery przez PO i Donalda Tuska - powiedział. Incydent potwierdziła policja w Legionowie pod Warszawą. - Prowadzimy czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, zmierzające do ustalenia i zatrzymania osób odpowiedzialnych za to przestępstwo - przekazała komisarz Justyna Stopińska. To już kolejna sytuacja, w których doszło do zniszczenia biura szefa MON.