Zbigniew Rau na konwencji PiS. Obecność ministra wzbudziła wątpliwości

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau pojawił się na niedzielnej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Potwierdzają to zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych, jak i te wykonane przez agencje. Obecność szefa resortu dyplomacji w Katowicach nie byłaby niczym zaskakującym, gdyby nie wcześniejsze doniesienia o zakażeniu koronawirusem, przez które polityk odwołał swój udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Kijowie. Z najnowszych informacji wynika jednak, że minister wraca do aktywności na dobre, bo w poniedziałek weźmie udział w sesji otwierającej Warszawską Konferencję Wymiaru Ludzkiego OBWE.