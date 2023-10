Joanna Scheuring-Wielgus: Posłowie opozycji nie ulegną PiS

- Od nas na pewno nikt się nie złamie. Powiem więcej: podczas spotkania u prezydenta, Andrzej Duda przyznał, że klub Lewicy jest jedynym, z którym nikt z PiS nie rozmawia. Bo my nie jesteśmy dla nich partnerem do rozmowy, jesteśmy na dwóch różnych biegunach - zapewniła.

Joanna Scheuring-Wielgus: Posłowie PiS "chcą uciec z tonącego statku"

- Wiem, że posłowie PiS, zwłaszcza ci, którzy po raz pierwszy zostali wybrani do Sejmu, zaczynają rozmawiać z PSL-em i Polską 2050 - zdradziła Scheuring-Wielgus.

Tajemniczy wpis Donalda Tuska

W sobotę szef PO napisał na platformie X: "Jesteśmy gotowi". Odnosząc się do oczekiwanej ostatecznej decyzji, dodał: "Ukradną pewnie jeszcze trochę czasu, ale to wszystko, na co ich stać".