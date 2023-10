"Uniknij możliwych kolejek do oddania głosu w Holandii " - taki komunikat dostali w środę mieszkający w Holandii Polacy.

Ambasada RP w Hadze zasugerowała, by w celu uniknięcia długich kolejek obywatele przepisali się do innych obwodowych komisji wyborczych poza Holandią. Do wyboru: Niemcy i Belgia.

"Przepisanie się do komisji, do której zgłosiło się mało wyborców, pozwoli Państwu na uniknięcie kolejki" - czytamy w mailu, który w czwartek dostał mieszkający w Almere (miasto niedaleko Amsterdamu) Paweł.

"Sugerujemy rozważenie np. komisji z siedzibą w Aachen, Kleve, Emerich am Rhein (Niemcy) lub komisji w Antwerpii i Brukseli (Belgia)" - dodano.

Mail, który Paweł otrzymał w czwartek / archiwum prywatne

Podróż z Almere do Antwerpii to ok. dwie godziny samochodem (164 km), do Akwizgranu (Aachen) - jakieś trzy godziny.

Holandia: Ambasada RP sugeruje przepisanie do innej komisji

Na drugi dzień mężczyzna dostał kolejną wiadomość z ambasady. Poinformowano w niej, że w Amsterdamie utworzono dodatkowy obwód głosowania.

"Sugerujemy przepisanie się do nowoutworzonej komisji w Amsterdamie" - czytamy w mailu.

W piątek Paweł otrzymał kolejnego maila / archiwum prywatne

- Trudno nie zastanawiać się nad tym, czemu w Polsce wszystko musi się dziać na ostatnią chwilę - mówi Paweł. Na przepisanie się do innej komisji ma bowiem czas do 10 października.

- W związku z ostatnimi zmianami w prawie wyborczym i obowiązkiem wysłania przez komisję przeliczonych głosów w ciągu 24 godzin pojawiają się oczywiście mimowolnie wątpliwości, czy mój głos na pewno zostanie ostatecznie uwzględniony - przyznaje.

Pytany o to, czy zgodnie z najnowszym mailem przepisze się do nowej komisji, odpowiada: - Po co? Żeby jutro dostać maila, że jednak jest w niej za dużo osób i może powinien przepisać się do tej pierwotnej?

Wybory 2023. Zmiany w kodeksie wyborczym

Wspomniane przez Pawła zmiany kodeksu wyborczego wskazują, że komisje w obwodach za granicą i na statkach mają na przesłanie wyników głosowania do Warszawy dobę. Jeśli się spóźnią - głosy będą uznane za nieważne.

Tegoroczna nowelizacja tworzy także nowe obwody głosowania w tych okręgach konsularnych, w których jest zwiększone zainteresowanie wyborców. Dlatego w Amsterdamie powstały dodatkowe obwody. Jak widać - to nadal za mało.

- Dobrze, że ambasada stara się coś zrobić wcześniej, gdy widzą duże zainteresowanie. Chociaż to nadal działanie na ostatnią chwilę - podsumowuje.

